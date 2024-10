Ucrânia é atacada por mais de 130 drones russos em ofensiva mais recente, diz Kiev

Dois drones atingiram alvos não identificados, de acordo com o relato sobre o ataque, que ocorreu horas antes de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, revelar seu plano para colocar fim à guerra.

Quase 50 bombeiros apagaram um "incêndio de grande escala" na região de Ternopil, escreveu a administração militar no aplicativo de mensagens Telegram.

"Não houve feridos", disse, recusando-se a nomear a instalação afetada.

A Força Aérea ucraniana disse que a Rússia também disparou dois mísseis contra as regiões norte de Chernihiv e leste de Donetsk, mas não disse o que aconteceu com eles. Não houve nenhum comentário imediato da Rússia sobre seu último ataque.

A polícia da vizinha Moldávia disse que os destroços do que parecia ser um míssil foram encontrados no norte do país, a cerca de 4 km da fronteira com a região central de Vinnytsia, na Ucrânia. Não ficou imediatamente claro se o míssil estava relacionado ao ataque mais recente ou a um anterior.

Os ataques com drones causaram um incêndio em uma residência particular na região fora da capital e danificaram vários outros edifícios, de acordo com o governador Ruslan Kravchenko.