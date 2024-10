Bolsonaro segue como aposta do PL para presidente em 2026 e partido trabalhará por anistia, diz Valdemar

"Você imaginava quando o Lula estava preso que ele ia ser candidato? Isso aqui você está no Brasil, não está nos Estados Unidos. Concorda? Ninguém, nem eu. Nunca ninguém chegou para mim, nem do PT, não passava pela cabeça de ninguém (que Lula seria candidato)", acrescentou.

Bolsonaro está proibido de concorrer a cargos eletivos até 2030 após ter sofrido condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder e outros crimes ao ter promovido, quando presidente, uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação do país e também por declarações no Bicentenário da Independência.

O ex-presidente também é alvo de quatro investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) que, segundo fontes da Polícia Federal, deverão ser concluídas até o final do ano: fraude nos cartões de vacina; apropriação de joias dadas pelo governo saudita; uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar indevidamente adversários; e tentativa de golpe de Estado -- o mais sensível dos casos e que deve ser encerrado no próximo mês, conforme publicou a Reuters na terça-feira.

O presidente do PL disse que o partido -- que detém a maior bancada na Câmara, atualmente com 92 deputados -- vai trabalhar para incluir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que anistia investigados e condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 um pedido para estender os benefícios a Bolsonaro.

Ele foi taxativo que os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro do ano que vem terão de se comprometer com o apoio à PEC para conquistarem os votos dos deputados do PL.

A intenção de Valdemar e aliados é tentar aprovar uma PEC que derrube as condenações de Bolsonaro pelo TSE, assim como barre as investigações criminais que ele também é alvo.