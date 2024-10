Nunes disfarça mal sua covardia

O crime de Nero não foi ter tocado enquanto Roma ardia, mas ter tocado mal. O crime de Nunes não foi ter fugido do debate no meio do apagão, mas ter disfarçado mal a covardia.

Pensando com as pernas, o prefeito escapou de madrugada de um compromisso matutino. Dispondo das 24 horas do dia, marcou uma "reunião extraordinária" para o exato instante em que havia se comprometido a debater com Boulos.

O álibi de Nunes é frágil: as "urgências da prefeitura", surgidas "desde a tempestade de sexta-feira passada". O cúmplice é óbvio demais: Tarcísio. Em vez do lufa-lufa às claras com o rival, o colo do aliado no escurinho.