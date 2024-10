Encurralado, líder do Hamas atirou pedaço de pau contra drone antes de morrer, mostra vídeo

Após uma intensa caçada que durou mais de um ano, as tropas israelenses que mataram Sinwar inicialmente não sabiam que haviam capturado o inimigo número um de seu país após um tiroteio na quarta-feira, segundo as autoridades israelenses.

Registros dentários, impressões digitais e testes de DNA forneceram a confirmação final da morte de Sinwar para Israel e, nesta sexta-feira, o Hamas confirmou que seu líder havia sido morto.

Os serviços de inteligência estavam restringindo gradualmente a área onde Sinwar poderia operar, disse o Exército.

Mas, ao contrário de outros líderes militantes rastreados por Israel, incluindo o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, que foi morto em um ataque aéreo israelense em 13 de julho, o encontro que finalmente matou Sinwar não foi um ataque planejado e direcionado, ou uma operação realizada por comandos de elite.

Em vez disso, as autoridades disseram que ele foi encontrado por soldados da Brigada Bislach, uma unidade que normalmente treina futuros comandantes de unidades. Na quarta-feira, os soldados estavam fazendo buscas em uma área na região de Tal El Sultan, no sul de Gaza, onde acreditavam que haveria membros do alto escalão do Hamas.

As tropas viram três suspeitos de serem militantes se movendo entre prédios, dois dos quais usavam uma cobertura semelhante a um cobertor, aparentemente para esconder suas identidades como combatentes, disse o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, a repórteres.