Putin diz que o Brics, e não o Ocidente, impulsionará o crescimento econômico global

O líder do Kremlin vai sediar uma cúpula do Brics na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro.

"Os países da nossa associação são essencialmente os impulsionadores do crescimento econômico global. Em um futuro próximo, o Brics gerará a maior parte do aumento do PIB global", disse Putin a autoridades e empresários no fórum de negócios do Brics em Moscou.

"O crescimento econômico dos membros do Brics dependerá cada vez menos de influência ou interferência externa. Isso é essencialmente soberania econômica", acrescentou Putin.

A cúpula da próxima semana está sendo apresentada por Moscou como uma prova de que os esforços ocidentais para isolar a Rússia por suas ações na Ucrânia falharam.

A Rússia quer que outros países trabalhem com ela para reformular o sistema financeiro global e acabar com o domínio do dólar norte-americano.

China, Índia e Emirados Árabes Unidos confirmaram na sexta-feira que seus líderes participarão da cúpula em Kazan.