Boulos faz de tudo no 2º turno, mas tudo não quer nada com ele

No tudo ou nada do segundo turno, Nunes mata o tempo à maneira do avestruz. Enfia a cabeça no favoritismo das pesquisas e conta os segundos no escuro. Boulos, ao contrário, faz de tudo para obter uma virada. O problema é que tudo não quer nada com ele.

Boulos apertou todos os parafusos de sua campanha. Fez do apagão sua principal lança. Cavalgou os 70% que votaram no primeiro turno a favor da mudança. Adotou propostas de Tabata. Mimetizou a retórica empreendedora de Marçal.

Imaginou que passaria a ser visto como uma espécie de São Jorge redentor. O diabo é que a taxa de rejeição de 56% detectada pelo Datafolha indica que a maioria do eleitorado avalia que, em vez de salvar a donzela —ou a cidade—, Boulos pode casar com o dragão.