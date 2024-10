Vale, BHP e Samarco devem assinar em 25/10 acordo de R$170 bi com autoridades por rompimento de Mariana

Por Rodrigo Viga Gaier e Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As mineradoras Vale, BHP e Samarco devem assinar em 25 de outubro com autoridades brasileiras um acordo de cerca de 170 bilhões de reais para reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG) em 2015, disseram à Reuters nesta sexta-feira quatro fontes com conhecimento do tema.

O acordo, que inclui pagamentos já realizados pelas empresas, recursos novos e obras a cargo das mineradoras, foi apresentado a movimentos sociais nesta sexta-feira em Belo Horizonte, segundo uma das fontes.