Lula descumpre o prometido e entrega o indesejado no INSS

Ao tomar posse em 2023, Lula prometeu: "Estejam certos de que vamos acabar, mais uma vez, com a vergonhosa fila do INSS." A fila mais do que dobrou. Operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União, revela que, além de descumprir o prometido, o governo da reconstrução convive a vergonha de outra velha ruína: a corrupção.

Numa ponta do esquema está a burocracia larápia do INSS. Na outra, engrenagens sindicais apodrecidas. Unindo as duas pontas, os investigadores descobriram uma quadrilha especializada em morder sem autorização nacos de aposentadorias de brasileiros humildes. Entre 2019 e 2025, os descontos ilegais somaram R$ 6,3 bilhões. Seis servidores foram afastados. Entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Há dois anos e quatro meses, quando Lula se comprometeu a acabar com a "vergonhosa fila", as vítimas da espera por pensões e benefícios somavam 930 mil. Hoje, há na fila mais de 2 milhões de brasileiros, número equiparável à pior marca da gestão Bolsonaro, no início de 2020. A vergonha dos descontos ilegais também é um fenômeno despolarizado. Segundo a PF, começou sob Bolsonaro e intensificou-se sob Lula.