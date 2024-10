Israel bombardeia Beirute e Gaza após foguetes atingirem o norte de Israel

Os ataques ocorreram no momento em que as autoridades de saúde de Gaza, onde Israel vem tentando erradicar o grupo militante palestino Hamas há mais de um ano, disseram que os bombardeios israelenses mataram pelo menos 35 pessoas e que o cerco em torno de três hospitais havia se intensificado.

As promessas de Israel e de seus inimigos Hamas e Hezbollah de continuarem lutando esfriaram as esperanças de que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, na quarta-feira, pudesse levar a tréguas em Gaza e no Líbano e evitar uma nova escalada no Oriente Médio.

Autoridades, diplomatas e outras fontes afirmam que, com a aproximação das eleições nos EUA, Israel está buscando usar operações militares intensificadas para tentar proteger suas fronteiras e garantir que seus rivais não possam se reagrupar.

Neste sábado, aviões israelenses lançaram panfletos sobre o sul de Gaza com uma foto de Sinwar e a mensagem: "O Hamas não governará mais Gaza".

Nos subúrbios ao sul de Beirute, Israel realizou ataques pesados em vários locais, deixando espessas nuvens de fumaça pairando sobre a cidade durante a noite.

Os ataques tiveram como alvo "várias instalações de armazenamento de armas do Hezbollah e um centro de comando do quartel-general da inteligência do Hezbollah", disseram os militares de Israel.