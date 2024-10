Netanyahu disse a Trump que Israel tomará decisões com base em seus interesses, segundo gabinete do premiê

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, informou o gabinete do premiê neste domingo.

"O primeiro-ministro Netanyahu reiterou o que ele também disse publicamente: Israel leva em conta as questões levantadas pelo governo dos EUA, mas, no final, tomará suas decisões com base em seus interesses nacionais", disse.

Trump, falando mais tarde a repórteres na Filadélfia, disse que foi "um telefonema muito agradável" com Netanyahu no sábado.