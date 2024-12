Turquia está pronta para oferecer treinamento militar à Síria se novo governo solicitar, diz ministro

"Em sua primeira declaração, o novo governo que derrubou Assad anunciou que respeitaria todas as instituições governamentais, as Nações Unidas e outras organizações internacionais", disse Guler a repórteres em Ancara, em comentários autorizados para publicação no domingo.

"Achamos que precisamos ver o que a nova administração fará e dar-lhes uma chance."

Quando perguntado se a Turquia estava considerando cooperação militar com o novo governo sírio, Guler disse que Ancara já tinha acordos de cooperação e treinamento militar com muitos países.

"(A Turquia) está pronta para fornecer o apoio necessário se a nova administração solicitar", acrescentou.

Desde 2016, a Turquia realizou quatro operações militares em áreas cada vez maiores do norte da Síria, citando ameaças à sua segurança nacional.

Estima-se que a Turquia mantenha alguns milhares de soldados em cidades como Afrin, Azez e Jarablus, no noroeste da Síria, e Ras al Ain e Tel Abyad, no nordeste.