Morre Fethullah Gulen, o poderoso clérigo acusado de arquitetar tentativa de golpe na Turquia

Por Daren Butler

ISTAMBUL (Reuters) - Morreu o clérigo radicado nos Estados Unidos Fethullah Gulen, que construiu um poderoso movimento islâmico na Turquia e em outros países, mas que passou seus últimos anos atolado em acusações de orquestrar uma tentativa de golpe contra o líder turco Tayyip Erdogan. Ele tinha 83 anos.

Herkul, um site que publica os sermões de Gulen, disse em sua conta no X que Gulen havia morrido no domingo à noite no hospital dos EUA onde estava sendo tratado.