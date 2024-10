Presidente da Moldávia critica interferência em referendo após maioria estreita apoiar adesão à UE

Sandu obteve 42% dos votos em uma eleição presidencial realizada simultaneamente ao referendo, enquanto seu principal rival, o ex-procurador-geral Alexandr Stoianoglo, obteve 26%, um resultado mais forte do que as pesquisas haviam previsto.

O resultado prepara o cenário para um segundo turno muito disputado entre os dois em 3 de novembro. Stoianoglo disse que, se eleito, construiria uma política externa "equilibrada", envolvendo laços com a UE, os Estados Unidos, a Rússia e a China.

As votações simultâneas de domingo, que ocorreram após persistentes alegações de interferência nas eleições, foram vistas como um teste para as aspirações da nação do sudeste europeu de aderir à UE até 2030 e escapar definitivamente do raio de influência de Moscou.

O futuro da Moldávia tem sido o centro das atenções desde a invasão russa da vizinha Ucrânia, a leste. A Rússia mantém um pequeno contingente de tropas estacionadas como forças de paz na região separatista da Moldávia, a Transdniestria.

No período que antecedeu o referendo de domingo, as pesquisas mostraram uma clara maioria de apoio à adesão à UE. Um resultado "sim" significa que uma cláusula será adicionada à Constituição do país definindo a adesão à UE como uma meta.

Nas primeiras horas de segunda-feira, Sandu disse aos moldavos que havia "provas claras" de que grupos criminosos trabalhando em conjunto com "forças estrangeiras hostis aos nossos interesses nacionais" haviam tentado comprar 300 mil votos.