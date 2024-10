Blinken pede que Israel aproveite assassinato do líder do Hamas e encerre guerra em Gaza

Os aliados ocidentais de Israel veem a morte de Sinwar como um possível avanço ao proporcionar ao governo de extrema-direita de Netanyahu uma saída política para afirmar que seus objetivos foram alcançados em Gaza.

Mas Israel garante que não interromperá os combates até que o grupo militante palestino seja completamente destruído como força militar e entidade governante em Gaza.

Do seu lado, o Hamas se recusou a libertar dezenas de reféns em Gaza, capturados no ataque de 7 de outubro de 2023, sem uma promessa israelense de encerrar a guerra e se retirar do território.

Mas enquanto Blinken estava reunido com líderes israelenses, o Hezbollah descartou negociações enquanto os combates continuassem com Israel e reivindicou o ataque de drone que teve como alvo a casa de férias de Netanyahu no sábado.

Em seu comunicado, Netanyahu também disse que era necessária uma mudança na situação política e de segurança no Líbano que permitisse aos israelenses retornarem com segurança para as casas que estavam sob ataque de foguetes do Hezbollah.

Até agora, Israel não deu sinais de abrandar suas campanhas em Gaza e no Líbano, mesmo após assassinar vários líderes dos aliados do Irã, Hamas e Hezbollah, que perdeu seu poderoso secretário-geral Hassan Nasrallah em um ataque aéreo em 27 de setembro.