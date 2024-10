Presidente da Áustria pede para centro-direita, e não a extrema-direita, formar novo governo

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - O presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, pediu ao chanceler Karl Nehammer, líder do conservador Partido do Povo, para formar um governo, sob objeções do Partido da Liberdade, de extrema-direita, que venceu a eleição geral do mês passado.

O Partido da Liberdade (FPO), eurocético e pró-Rússia, ficou em primeiro lugar na eleição de 29 de setembro pela primeira vez na história. Mas, com cerca de 29% dos votos, precisaria formar uma coalizão para ter maioria no Parlamento e formar um governo.