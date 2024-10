Arsenal sofre, mas vence Shakhtar Donetsk (1-0) em casa na Champions

O triunfo no Emirates Stadium também permite recuperar um impulso antes do duelo na Premier League contra o atual líder, o Liverpool, no domingo, neste mesmo estádio no norte de Londres.

No cenário europeu, os 'Gunners' acumulam agora sete pontos em nove possíveis, depois do empate na estreia (0-0) em Bérgamo contra a Atalanta e em seguida a vitória por 2 a 0 em Londres sobre o Paris Saint-Germain.

O time inglês tem pela frente duelos que prometem ser difíceis: vai encarar Inter de Milão, Sporting e Monaco nas próximas três rodadas da fase de liga da Champions.

- Raya salva -

Nesta terça-feira, Arteta deu continuidade ao jogo ofensivo utilizado contra o PSG, com dois pontas (Martinelli e Jesus) e outros dois atacantes no meio (Havertz e Trossard), na ausência do 'maestro' e capitão Martin Odegaard, lesionado.

A braçadeira ficou com Gabriel Jesus, posicionado na ponta direita para compensar outro desfalque, Bukayo Saka, que se machucou em outubro jogando pela seleção inglesa.