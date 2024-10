Republicanos avançam na tentativa de bloquear votos do exterior

Por Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - Republicanos prometeram nesta terça-feira apelar das decisões judiciais rejeitando seus esforços para bloquear que alguns norte-americanos vivendo no exterior consigam votar na Carolina do Norte e no Michigan, parte da agressiva estratégia jurídica eleitoral do partido antes da eleição de 5 de novembro.

O Comitê Nacional Republicano havia entrado com processos nesses dois Estados decisivos, bem como no crucial Estado da Pensilvânia, contestando o que eles chamam de votação ilegal do exterior.