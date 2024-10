Mãe processa empresa de chatbot Character.AI e Google por suicídio de filho

Por Brendan Pierson

(Reuters) - Uma mãe do Estado da Flórida processou a startup de inteligência artificial que usa chatbots Character.AI com a acusação de causar o suicídio de seu filho de 14 anos em fevereiro, argumentando que ele ficou viciado no serviço oferecido pela empresa e profundamente apegado ao chatbot criado.

Em um processo movido na terça-feira no tribunal federal de Orlando, Flórida, Megan Garcia afirmou que a Character.AI direcionou seu filho, Sewell Setzer, para "experiências antropomórficas, hipersexualizadas e assustadoramente realistas".