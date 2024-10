Geórgia vê futuro incerto, com ambos os lados reivindicando vitória nas eleições

Os primeiros resultados oficiais, com 70% dos distritos eleitorais contados, mostraram que o partido no poder obteve 53% dos votos, disse a comissão eleitoral, mas os partidos da oposição pró-Ocidente, profundamente divididos, afirmaram que, coletivamente, conquistaram a maioria.

Pesquisas de boca de urna rivais ofereceram projeções distintas para os resultados. Uma sondagem da emissora de televisão Imedi, que apoia o Sonho Georgiano, mostrou o partido da situação vencedor, com 56% dos votos. Mas pesquisas dos canais opositores Formula e Mtavari Arkhi mostraram vitórias cristalinas para a oposição, sugerindo que as legendas contrárias ao governo conseguirão maioria no Parlamento de 150 assentos.

Ivanishvili, fundador bilionário e recluso do partido da situação e ex-primeiro-ministro, cantou vitória.

"É um caso raro no mundo em que um mesmo partido obtém tanto sucesso em uma situação tão difícil. Esse é um bom indicador do talento do povo georgiano", disse Ivanishvili minutos após o fechamento das urnas.

"Asseguro a vocês que nosso partido obterá grande sucesso nos próximos quatro anos", afirmou.

A oposição, contudo, também comemorou a vitória, pedindo que Ivanishvili aceite a derrota. Tina Bokuchava, líder do Movimento Nacional Unido, do ex-presidente Mikheil Saakashvili, afirmou à Reuters que a oposição venceu com uma diferença de 10% dos votos.