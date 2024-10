Campanha israelense deixa cidades na fronteira libanesa em ruínas, mostram imagens de satélite

Os militares afirmam que estão atacando cidades no sul do Líbano porque o Hezbollah transformou "vilarejos civis em zonas de combate fortificadas", escondendo armas, explosivos e veículos nesses locais. O Hezbollah nega o uso de infraestrutura civil para lançar ataques ou armazenar armas, e os moradores das cidades negam a afirmação.

Uma pessoa com conhecimento das operações militares de Israel no Líbano disse à Reuters que as tropas estavam atacando sistematicamente cidades com pontos de observação estratégicos, incluindo Mhaibib.

A pessoa disse que Israel "aprendeu lições" após sua última guerra com o Hezbollah em 2006, incluindo incidentes em que as tropas que faziam incursões terrestres nos vales do sul do Líbano foram atacadas por combatentes do Hezbollah no topo das colinas.

"É por isso que eles estão atacando tão fortemente esses vilarejos -- para que possam se movimentar mais livremente", disse a pessoa.

Pelo menos 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas pelos ataques de Israel e mais de 2.600 foram mortas no último ano -- a grande maioria no último mês, segundo o governo do Líbano.

Hagari disse que o objetivo de Israel é "empurrar o Hezbollah para longe da fronteira, desmantelar suas capacidades e eliminar a ameaça aos residentes do norte" de Israel.