Ocidente exige investigação sobre relatos de violações em eleição na Geórgia, Rússia nega interferência

Na segunda-feira, a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) acrescentou sua voz aos pedidos por uma investigação completa do que chamou de "campo de jogo desigual" na eleição da Geórgia, ecoando uma exigência anterior do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

"(...) incentivamos os líderes políticos da Geórgia a respeitarem o Estado de Direito, revogarem a legislação que prejudica as liberdades fundamentais e resolverem juntos as deficiências do processo eleitoral", disse Blinken em sua declaração.

As ações dos bancos georgianos listados em Londres caíram nesta segunda-feira, com o TBC Bank caindo 9,8% e o Bank of Georgia caindo 7,3%, em meio a preocupações com uma possível instabilidade política.

A União Europeia também fez um apelo para a Geórgia investigar de forma rápida e transparente as supostas irregularidades na votação.

"A UE lembra que qualquer legislação que prejudique os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos da Geórgia e seja contrária aos valores e princípios nos quais a UE se baseia deve ser revogada", disse a Comissão Europeia em uma declaração conjunta com o chefe de política externa da UE, Josep Borrell.

Durante anos, a Geórgia foi um dos países mais pró-Ocidente a emergir da União Soviética, com pesquisas mostrando que muitos georgianos não gostam da Rússia por seu apoio a duas regiões separatistas de seu país.