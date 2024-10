Homem do Arizona é indiciado por atirar em prédio de comitê democrata perto de Phoenix

Por Jasper Ward

(Reuters) - O homem do Arizona preso por atirar no escritório do Comitê Nacional Democrata nos subúrbios de Phoenix em três ocasiões distintas foi indiciado com uma acusação de terrorismo, informaram autoridades estaduais nesta quarta-feira.

Promotores acusaram Jeffrey Michael Kelly, de 60 anos, de atirar no escritório do DNC em Tempe, Arizona, pouco depois da meia-noite, em três ocasiões entre 16 de setembro e 6 de outubro.