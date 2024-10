Ataque do Hezbollah deixa 5 mortos no norte de Israel; enviados dos EUA pressionam por trégua

Separadamente, Israel emitiu um aviso de retirada para os moradores de Baalbek, no leste do Líbano, pelo segundo dia consecutivo. Na quarta-feira, Israel realizou pesados ataques aéreos contra o Hezbollah na cidade, que é famosa por seus templos romanos.

O Hezbollah disse ter lançado vários ataques com foguetes e artilharia contra as forças israelenses perto da cidade de Khiyam, no sul do país, na quinta-feira. Esse foi o quarto dia consecutivo de combates dentro e ao redor da cidade estratégica no topo da colina, que abriga uma das maiores comunidades xiitas do sul do Líbano.

O Hezbollah pretende deixar as forças israelenses fora da cidade para evitar que elas detonem casas e prédios, como já aconteceu em larga escala em outras cidades fronteiriças, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o pensamento do grupo.

O Hezbollah afirma que seus combatentes impediram que Israel ocupasse ou controlasse totalmente qualquer vilarejo do sul, enquanto Israel diz que está realizando operações terrestres limitadas com o objetivo de destruir a infraestrutura do grupo.

A Casa Branca disse na quarta-feira que a autoridade de segurança dos EUA Brett McGurk visitaria Israel na quinta-feira, juntamente com Amos Hochstein, um enviado dos EUA que tem procurado intermediar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

Uma autoridade dos EUA afirmou que eles discutiriam uma série de questões "incluindo Gaza, Líbano, reféns, Irã e assuntos regionais mais amplos" durante a visita.