Condado de Los Angeles processa PepsiCo e Coca-Cola por poluição plástica

Por Nate Raymond

(Reuters) - O condado de Los Angeles processou a PepsiCo e a Coca-Cola na quarta-feira, acusando-as de poluir o condado mais populoso dos Estados Unidos com garrafas plásticas e de enganar a população sobre o impacto ambiental e a possibilidade de reciclagem de seus recipientes.

Em uma ação judicial apresentada no Tribunal Superior de Los Angeles, o condado disse que as empresas estavam contribuindo para a poluição plástica com suas garrafas de uso único e se envolvendo em uma campanha para enganar os consumidores, fazendo-os acreditar que elas são recicláveis.