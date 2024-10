Israel quer fazer valer qualquer acordo de cessar-fogo no Líbano, diz Netanyahu a enviados dos EUA

Enquanto isso, Beirute disse que uma série de ataques israelenses havia matado seis profissionais de saúde no sul do Líbano.

"A questão principal não é a papelada deste ou daquele acordo, mas a capacidade e a determinação de Israel de aplicar o acordo e impedir qualquer ameaça à sua segurança vinda do Líbano", disse o gabinete de Netanyahu aos dois enviados dos EUA.

Brett McGurk e Amos Hochstein estavam em Israel em um novo esforço para garantir o cessar-fogo no Líbano e em Gaza.

Fontes haviam dito anteriormente à Reuters que as negociações estavam centradas em uma pausa de 60 dias para permitir a implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, o que implicaria no Hezbollah retirando sua presença armada ao sul do rio Litani.

A pressão diplomática ocorre em meio à intensificação dos combates entre Israel e Hezbollah, apoiado pelo Irã, que ocorre paralelamente à guerra de Israel em Gaza contra os militantes do Hamas, que deixou o pequeno enclave em ruínas e causou uma crise humanitária.

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita acusou Israel de perpetrar uma forma de "genocídio" com seu ataque violento ao norte de Gaza -- uma acusação que o país nega -- e pediu ao Líbano que resolva sua crise política de longa data.