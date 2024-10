Lula cancela viagem à Lima para Apec; decisão pode afetar visita de Biden a Manaus

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu cancelar a viagem que faria a Lima em novembro para participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) para se concentrar na reunião do G20 marcada para poucos dias depois no Rio de Janeiro, disse nesta quinta-feira uma fonte do Palácio do Planalto.

A decisão vem depois de Lula passar por novos exames nesta quinta devido à queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada no dia 19, que gerou sangramento de pequena extensão no cérebro e o levou a receber pontos na nuca por causa de um corte.