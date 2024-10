Papa Francisco diz que operações de mídia do Vaticano devem esperar cortes no orçamento

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco disse nesta quinta-feira aos funcionários das extensas operações de mídia multilíngue do Vaticano que esperassem cortes no orçamento como parte de esforços mais amplos de aperto de cinto que recentemente atingiram os cardeais.

Em uma reunião com o departamento que supervisiona o jornal do Vaticano, as operações de TV e as transmissões de rádio e internet, o papa não ofereceu detalhes específicos. Ele disse aos membros da equipe para "exercer um pouco mais de disciplina com o dinheiro".