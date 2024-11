Espanha lança maior operação de recuperação de desastre em tempos de paz

Por Susana Vera e Guillermo Martinez

VALÊNCIA, ESPANHA (Reuters) - As enchentes mais letais da história moderna da Espanha mataram pelo menos 211 pessoas e dezenas ainda estão desaparecidas, quatro dias depois de chuvas torrenciais varrerem a região de Valência, no leste, disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez, neste sábado.

Em uma declaração veiculada pela televisão, Sánchez disse que o governo enviará mais 5.000 soldados do Exército para ajudar com as operações de busca e limpeza, além dos 2.500 que já haviam sido deslocados.