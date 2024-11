Finados: Brasil, país de memória fraca, segue com 700 mil mortes impunes

A CPI da Covid, instalada no Senado Federal em 2021, teve 67 sessões, 215 quebras de sigilo, 1.582 requerimentos, terminando com o pedido de indiciamento de 78 pessoas, entre eles o ex-presidente Bolsonaro por "expor" deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa".

Ela pediu o seu indiciamento por charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública, epidemia com resultado de morte.

O inquérito contra ele está sob responsabilidade do STF, mas é mais fácil ele ser condenado por surrupiar joias dadas ao Brasil pelos árabes do que ser punido pelo que a CPI apontou.

Enquanto isso, vamos vendo a política tentar reescrever essa história.

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes deu uma cadeirada discursiva no Zé Gotinha e abraçou o pior do bolsonarismo-raiz ao afirmar que era contra a obrigatoriedade da vacina durante esta eleição. Entende-se que, em nome do voto, candidatos comam salgado em boteco duvidoso, beijem filhote de cachorro de rua e deem bom dia para cavalo, mas abraçar uma posição que matou milhares é abrir o alçapão no fundo do poço.

"Tenho muita tranquilidade, depois de toda experiência, e tenho humildade para te falar que hoje sou contra a questão da obrigatoriedade", disse o prefeito ao podcast do bolsonarista Paulo Figueiredo, sobre a pandemia de covid-19. Depois, em outra entrevista, afirmou que, hoje, não teria feito o passaporte da vacina. Por "hoje", leia-se, em uma campanha eleitoral em que ele precisava tirar votos bolsonaristas que estavam com Pablo Marçal.