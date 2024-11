Diretora de escola onde crianças teriam sido agredidas é presa em MG

Escola segue em funcionamento. Por decisão judicial, a escola tinha sido lacrada. Mas a medida foi derrubada em segunda instância.

O UOL não conseguiu localizar as defesas da diretora e da professora. O espaço está aberto para manifestação. Tanto professora como diretora estão no presídio feminino de Santa Rita do Sapucaí.

Relembre o caso

Professora foi presa após mãe de bebê registrar boletim de ocorrência. A educadora foi denunciada por maus-tratos após o bebê chegar em casa com marcas roxas no corpo, segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais.

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) teve acesso a vídeos de agressões a outras vítimas. O órgão afirma que o material traz evidências de que a professora, durante o exercício de sua função, "adotou práticas que configuram, em tese, maus-tratos e tortura psicológica e física contra alunos".

Em um dos vídeos, a suspeita arrasta uma criança pela perna com uso de "força desproporcional", diz o MPMG. A imagem é de 17 de outubro de 2024. Em outra gravação de 11 de outubro, a professora bate na mão de um aluno e, em outro momento, "arranca o babador do pescoço de uma criança com muita força, fazendo com que bata a cabeça na mesa". Já em 1º de outubro, "atingiu uma criança com um colchão".