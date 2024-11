Netanyahu diz que Hezbollah precisa ser empurrado para além do rio Litani, com ou sem acordo

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que o Hezbollah precisa ser empurrado para além do rio Litani, chegando-se ou não a um acordo de cessar-fogo, e que o grupo apoiado pelo Irã precisa ser impedido de se rearmar.

"Com ou sem um acordo, a chave para o retorno dos nossos moradores (desabrigados) do norte com segurança em suas casas é manter o Hezbollah além do Litani, atacar todas as suas tentativas de rearmamento e responder com força contra todas as ações contra nós", disse Netanyahu durante uma visita à fronteira com o Líbano.

O rio Litani está aproximadamente a 30 km dentro do Líbano a partir da fronteira com Israel.