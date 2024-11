Franceses precisam trabalhar mais para impulsionar crescimento, diz ministro

PARIS (Reuters) - O ministro das Finanças da França, Antoine Armand, disse nesta segunda-feira que as pessoas precisam trabalhar mais no país, acrescentando que o fato de os franceses trabalharem menos do que outros profissionais na Europa está prejudicando a economia devido à redução das contribuições fiscais e dos pagamentos à previdência social.

O governo está examinando reformas para acelerar o lento crescimento econômico, embora as mudanças nas práticas de trabalho sejam frequentemente contestadas pelos sindicatos.

"Em média, um francês trabalha claramente menos do que seus vizinhos ao longo de um ano", disse Armand à C News TV.