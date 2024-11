Ucrânia e Alemanha discutem necessidade de resposta a envolvimento da Coreia do Norte na guerra

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse nesta segunda-feira que conversou sua correspondente, a ministra alemã Annalena Baerbock, sobre a "necessidade de uma ação decisiva" em resposta ao envolvimento da Coreia do Norte na guerra com a Rússia.

"Pedimos para a Europa entender que as tropas da RPDC estão agora conduzindo uma guerra agressiva na Europa contra um Estado europeu soberano", disse em coletiva após o encontro com Baerbock em Kiev, referindo-se à Coreia do Norte pela sigla de seu nome oficial.

Posteriormente, em seu discurso noturno, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que uma reunião dos principais comandantes analisou um relatório da inteligência ucraniana sobre a presença de tropas norte-coreanas na Rússia. Ele reiterou seu apelo por uma resposta mais forte dos aliados ocidentais da Ucrânia.