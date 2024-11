Incêndios florestais em Nova Jersey levam cidade de Nova York a emitir alertas de fumaça

Por Maria Tsvetkova e Rich McKay

NOVA YORK (Reuters) - Incêndios florestais estavam queimando de uma ponta a outra de Nova Jersey na sexta-feira após um dos meses mais secos já registrados, levando Nova York a emitir alertas de fumaça e forçando agricultores a tomar medidas para proteger suas colheitas.

As chamas queimavam em cinco condados de Nova Jersey, principalmente nas partes central e sul do estado, na quinta e sexta-feira, informou o Serviço de Incêndios Florestais do estado em sua página no Facebook. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a área devido aos ventos fortes que podem piorar os incêndios florestais.