Insucesso de Kamala em tornar aborto relevante na campanha diminui esperança de lei federal nos EUA

"Acreditamos que ele (Trump) e as pessoas ao seu redor buscarão restringir o acesso à saúde reprodutiva de forma geral", disse Deirdre Schifeling, diretora política e de defesa da União Americana das Liberdades Civis.

Embora Trump tenha demonstrado interesse em uma proibição federal ao aberto após 15 semanas de gestação, ele garantiu mais recentemente que deixaria a questão para os Estados.

"O presidente Trump tem sido consistente em apoiar os direitos dos Estados de tomar decisões sobre o aborto", disse Karoline Leavitt, porta-voz da equipe de transição de Trump, quando perguntada sobre quais políticas de saúde reprodutiva ele adotaria.

Segundo a pesquisa, 45% dos eleitores em todo o país disseram que confiavam mais em Trump do que em Kamala na questão do aborto, segundo as pesquisas de boca de urna, enquanto 49% disseram que confiavam mais na democrata nessa questão.

Alguns eleitores sentiram que poderiam apoiar o direito ao aborto e Trump ao mesmo tempo, segundo os resultados da eleição. Trump venceu no Missouri e na Flórida, ambos Estados onde as medidas de votação sobre o direito ao aborto receberam apoio majoritário, embora a votação na Flórida tenha ficado aquém do limite de 60% necessário para ser aprovada.

Alguns grupos antiaborto estão ansiosos para pressionar por novas políticas em um governo Trump.