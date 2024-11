TPI conduzirá investigação sobre suposta má conduta de promotor-chefe, dizem fontes

O documento sem data e sem assinatura, visto pela Reuters, foi distribuído aos Estados-membros pela equipe do TPI.

O escritório de Khan encaminhou perguntas ao seu advogado e as ligações telefônicas e repetidos pedidos de comentários enviados aos seus advogados ficaram sem resposta.

Khan negou as alegações de má conduta que foram relatadas ao corpo diretivo do tribunal no mês passado. Naquela ocasião, ele pediu que o próprio órgão de supervisão interna do tribunal as investigasse.

Uma fonte com conhecimento do assunto disse que uma investigação externa foi acordada em uma reunião na quinta-feira de um grupo central do órgão dirigente do tribunal, a Assembleia dos Estados Partes.

A Reuters não conseguiu confirmar quem conduzirá a investigação.

O documento interno, que circulou para discussão, argumentou que o órgão interno e independente do tribunal para avaliar questões de conduta deveria ter iniciado uma investigação formal sobre as alegações quando elas foram relatadas pela primeira vez.