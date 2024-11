Jamil: Governo Lula tenta desmontar narrativa bolsonarista sobre Trump

0:00 / 0:00

Tales: Bolsonaro tentará tirar Valdemar da presidência do PL

Jair Bolsonaro está articulando nos bastidores a retirada de Valdemar Costa Neto da presidência do PL, conforme apurou o colunista Tales Faria, que revelou a informação no UOL News desta sexta (8).

Segundo Tales, Bolsonaro estaria incomodado com as declarações de Valdemar, sugerindo que o líder do PL não demonstra otimismo quanto às chances de o ex-presidente concorrer às eleições presidenciais de 2026.

Essas falas do Bolsonaro só mostram que, ao contrário do que ele está dizendo, de fato a direita está rachada. Ele está muitíssimo preocupado com os possíveis adversários dele. Vou dizer uma apuração: está na mira dele o controle do Valdemar Costa Neto sobre o PL.