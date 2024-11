Visita de Biden à Amazônia ocorre pouco antes de mudança na política climática dos EUA sob Trump

A Reuters noticiou pela primeira vez no mês passado que Biden deveria chegar à floresta tropical antes de uma cúpula do G20 no Rio de Janeiro, onde se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Em Manaus, o presidente Biden visitará a floresta amazônica para se envolver com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico", disse a Casa Branca em comunicado.

Cientistas consideram a proteção da Amazônia vital para conter a mudança climática devido à grande quantidade de dióxido de carbono que suas árvores absorvem. Lula se comprometeu a acabar com o desmatamento na região até 2030.

Biden e Lula estão de acordo no que diz respeito à política climática. No ano passado, o democrata se comprometeu a solicitar 500 milhões de dólares ao Congresso dos EUA para apoiar o Fundo Amazônia, administrado pelo Brasil.

As coisas, no entanto, devem mudar drasticamente quando Trump voltar ao poder em janeiro. O republicano chamou a mudança climática de farsa e disse que planeja retirar os EUA do Acordo de Paris de 2015 sobre o clima.

As políticas de Trump são vistas como mais próximas das do ex-presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, que foi chamado de "Trump dos trópicos" e reverteu as proteções ambientais durante seu mandato de 2019 a 2022.