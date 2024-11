Crime custa à América Latina e Caribe quase o mesmo que a região gasta em educação, diz BID

O crime "limita o crescimento, impulsiona a desigualdade e desvia o investimento público e privado. Devemos nos unir e redobrar os esforços para mudar essa realidade", disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, em um comunicado.

O estudo calcula o custo direto do crime em três áreas: perda de capital humano como tempo produtivo, gastos com mitigação de crimes por parte das empresas e gastos públicos com prevenção de crimes e justiça criminal.

Em 2022, as despesas com segurança das empresas privadas representaram 47% do custo total do crime, enquanto os gastos do Estado com prevenção de crimes representaram 31% e a perda de capital humano, 22%.

Para fins de comparação, um conjunto de dados da Polônia, Irlanda, República Tcheca, Portugal, Holanda e Suécia mostrou que seus custos são 42% menores do que na América Latina e Caribe. Se a região atingisse os níveis de suas contrapartes europeias, teria cerca de 1% do PIB para investir em bem-estar social e outros programas, de acordo com o BID.

Um estudo paralelo do Fundo Monetário Internacional cita a América Latina como responsável por um terço dos homicídios em todo o mundo, apesar de ter menos de 10% da população mundial, com o crime organizado sendo especialmente caro.

"A presença de gangues e do tráfico de medicamentos amplia os custos de se fazer negócios", diz o relatório do FMI. "Uma nova análise das empresas mexicanas sugere que os custos de danos do crime são quatro vezes maiores para as empresas que relatam a existência de gangues operando em suas proximidades."