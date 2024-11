China apresenta equipamentos militares e suas ambições em feira do setor aéreo em Zhuhai

Por Gerry Doyle e Sophie Yu

CINGAPURA/ZHUHAI (Reuters) - Os equipamentos militares chineses exibidos na maior feira do setor aéreo do país em Zhuhai ilustra as ambições do país e, em alguns casos, pode mostrar avanços em termos de capacidade, segundo especialistas.

Entre os sistemas exibidos estavam a última variante do caça furtivo chinês J-35A, seu caça furtivo maior J-20, um drone furtivo denominado CH-7 e o sistema de defesa aérea HQ-19.