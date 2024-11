Como painel de eficiência de Elon Musk no governo dos EUA pode funcionar

Musk disse em um comício de Trump no Madison Square Garden em outubro que o orçamento federal poderia ser reduzido em "pelo menos" 2 trilhões de dólares. Essa meta ambiciosa excede o total de gastos discricionários, incluindo os com defesa, que são estimados em 1,9 trilhão de dólares, de um total de 6,75 trilhões em gastos federais para o ano fiscal de 2024, de acordo com o Gabinete Orçamentário do Congresso.

Musk, cujas empresas incluem a fabricante de veículos elétricos Tesla e a empresa espacial comercial SpaceX, tem amplos contratos federais para foguetes e outras operações espaciais com a Nasa e o Pentágono.

Musk também tem tido problemas com vários órgãos reguladores federais. A Administração Federal de Aviação tem influência sobre os lançamentos de foguetes da SpaceX, e a Agência de Proteção Ambiental multou a empresa por poluição perto de um local de lançamento no Texas.

Já a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário está investigando as funções de direção autônoma nos carros da Tesla. A Comissão de Valores Mobiliários disciplinou Musk por um tuíte de 2018 sobre o fechamento de capital da Tesla.

Ramaswamy, que fundou a empresa farmacêutica Roivant Sciences, trabalhou com a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), que ele chamou de "corrupta". No site de redes sociais X, ele escreveu em 2023: "Inúmeras regulamentações e ações da FDA são hipócritas, prejudiciais e inconstitucionais".

O QUE MUSK E TRUMP DISSERAM SOBRE O PAINEL?