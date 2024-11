Ataque com drones russos mata uma pessoa e danifica instalações em Odessa

(Reuters) - Drones russos atingiram nesta quinta-feira um prédio residencial e instalações de energia perto do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, matando uma pessoa, ferindo pelo menos duas e paralisando uma caldeira de aquecimento, informou o governo regional. "Casas, uma igreja e carros foram danificados", afirmou o governador regional de Odessa, Oleh Kiper, no aplicativo de mensagens Telegram.

"Em alguns lugares, houve incêndios. Também foi danificado o principal oleoduto para aquecimento. Uma das caldeiras de aquecimento precisou ser desligada." Equipes de emergência estão lidando com os rescaldos do que chamaram de "ataque em massa". Veículos de notícias não oficiais formados no Telegram postaram um vídeo de um prédio em chamas, com equipamentos de combate a incêndio posicionados nas proximidades. Autoridades ucranianas alertaram sobre drones se aproximando de Odessa antes do ataque. O alerta de foi suspenso cerca de 40 minutos após ser emitido. (Reportagem de Ron Popeski)