Elon Musk pede libertação de ativista de extrema direita britânico Tommy Robinson

O bilionário Elon Musk provocou as autoridades britânicas e o primeiro-ministro Keir Starmer nesta quinta-feira (2), publicando diversas mensagens na rede X pedindo a libertação do ativista de extrema direita Tommy Robinson.



Desde o retorno do Partido Trabalhista ao poder em julho e as manifestações contra imigrantes muçulmanos, também no meio do ano, Elon Musk vem "comentando" as notícias britânicas em sua rede social.

Na opinião do bilionário, uma "guerra civil" no Reino Unido é "inevitável" e os investidores estrangeiros estão fugindo do país.