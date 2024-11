Irã diz à agência nuclear da ONU que negociará, mas não sob pressão

As conversas ocorrem no momento em que Donald Trump conquistou o cargo de presidente dos EUA novamente. Durante seu mandato anterior, os Estados Unidos saíram do acordo nuclear de 2015 entre o Irã e seis potências mundiais com o objetivo de restringir o trabalho nuclear sensível de Teerã. Não está claro se Trump dará continuidade à sua política de "pressão máxima" sobre o Irã quando assumir o cargo em janeiro.

O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, escreveu no X após suas conversas com o chefe da AIEA, Rafael Grossi: "A bola está na quadra da UE/E3. Estamos dispostos a negociar com base em nossos interesses nacionais e direitos inalienáveis, mas não estamos prontos para negociar sob pressão e intimidação".

De acordo com a mídia estatal iraniana, ele também afirmou: "Espero que o outro lado adote uma política racional".

As relações entre Teerã e a AIEA azedaram por causa de várias questões antigas, incluindo o Irã ter impedido a entrada no país de especialistas em enriquecimento de urânio da agência e sua incapacidade de explicar os vestígios de urânio encontrados em locais não declarados.

Em agosto, a agência disse que a produção de urânio altamente enriquecido pelo Irã continua e que não houve melhora na cooperação, apesar de uma resolução aprovada pelo Conselho de Governadores da AIEA em junho.

Grossi, que há muito tempo busca progresso com Teerã em relação ao rápido avanço de seu trabalho nuclear, disse: "As inspeções são apenas um capítulo de nossa cooperação e não podem ser discutidas".