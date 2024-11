Áustria diz que Rússia cortará fornecimento de gás a partir de sábado

A Áustria foi o primeiro país da Europa Ocidental a comprar gás russo quando a URSS assinou um contrato de gás em 1968, poucos meses antes da invasão soviética da Tchecoslováquia.

Este ano, o relacionamento será encerrado após uma disputa contratual entre a Gazprom da Rússia e a OMV da Áustria.

Em um aviso publicado na plataforma do centro de gás da Europa Central, a OMV disse que a Gazprom informou que o fornecimento seria interrompido no sábado.

A Gazprom se recusou a comentar.

A Áustria é um dos poucos países europeus que ainda dependem do gás russo, já que grande parte do restante do continente reduziu as importações após a invasão da Ucrânia.

A OMV disse que tem se preparado para o eventual corte do gás russo e que ainda pode fornecer gás a seus clientes importando via Alemanha, Itália e Holanda.