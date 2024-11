Famílias se reúnem em mina sul-africana onde centenas de pessoas podem estar presas no subsolo

Por Thando Hlophe

STILFONTEIN, ÁFRICA DO SUL (Reuters) - Parentes desesperados de centenas de mineiros ilegais presos em uma mina abandonada na África do Sul esperavam do lado de fora do local nesta sexta-feira, na esperança de que seus entes queridos saiam em segurança.

Os mineiros estão em um impasse com a polícia, que bloqueou seus suprimentos de comida e água para forçá-los a sair e prendê-los por entrarem ilegalmente na mina abandonada em busca de restos de ouro -- um problema comum na África do Sul.