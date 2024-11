Procissão de velas devolve estátua da Virgem Maria à catedral de Notre-Dame antes de reabertura

"A Virgem permanece, permanece, embora esteja cheia de dor. Acabamos de acompanhar sua caminhada, seu retorno, recitando o rosário e os mistérios alegres. Seguimos alegres sobre tudo o que aconteceu depois deste incêndio. Seguimos alegres sobre tudo o que foi vivenciado em torno desta catedral nos últimos cinco anos", disse Ulrich.

A Catedral de Notre-Dame, marco de Paris construído ao longo de quase 200 anos, começando em meados do século XII, deve reabrir no próximo dia 8 de dezembro com vários dias de festividades após o incêndio que a devastou no dia 15 de abril de 2019.

Embora as autoridades francesas tenham dito que uma falha elétrica ou um cigarro podem ter provocado o incêndio, ainda não está claro exatamente o que o causou.