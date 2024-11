Tribunal do Texas permite execução de detento condenado por assassinato de "bebê sacudido"

Por Rich McKay

(Reuters) - A Suprema Corte do Texas disse nesta sexta-feira que o Estado pode definir uma nova data de execução de um homem condenado por assassinar sua filha pequena com base em evidências de "síndrome do bebê sacudido", argumentando que um comitê legislativo excedeu sua autoridade ao tentar atrasar a sentença.

O tribunal concedeu uma suspensão temporária em outubro, interrompendo a execução para que pudesse considerar o pedido dos legisladores na comissão. Mas essa suspensão foi anulada nesta sexta-feira, o que significa que a execução pode prosseguir.