Justiça argentina emite mandado de prisão para 61 brasileiros bolsonaristas

BUENOS AIRES (Reuters) - A Justiça argentina ordenou a prisão de 61 cidadãos brasileiros com pedido de extradição do Brasil pelo ataque em 2023 aos Três Poderes por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em outubro, a Argentina recebeu do Supremo Tribunal Federal um pedido para extradição de cidadãos brasileiros que atualmente estão no território argentino ligados ao ataque a sedes governamentais em Brasília, ocorrido em 8 de janeiro de 2023.

Uma fonte judicial com acesso ao caso confirmou à Reuters que até o momento duas pessoas foram detidas. A fonte acrescentou que essas pessoas foram condenadas por sentença definitiva a penas de prisão efetiva.