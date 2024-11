Agricultores franceses voltam às ruas à medida que negociações com Mercosul alimentam descontentamento

Frustrações semelhantes foram expressas por agricultores de toda a Europa no inverno passado no hemisfério norte, após um aumento nas importações a partir da Ucrânia depois da invasão da Rússia.

No entanto, o clima na França piorou ainda mais, depois que as colheitas foram prejudicadas por chuva, surtos de doenças nos rebanhos e uma eleição parlamentar que atrasou as medidas prometidas para acalmar os protestos anteriores, que levaram os agricultores a bloquear rodovias por semanas.

"Temos as mesmas exigências de janeiro, nada mudou", disse Armelle Fraiture em sua fazenda de gado leiteiro ao norte de Paris. "Precisamos fazer com que o governo entenda que já é o bastante."

Enquanto os agricultores enfrentam importações mais baratas, regulamentações onerosas e rendimentos escassos, um acordo com o Mercosul representaria uma amarga "cereja no bolo", afirmou Arnaud Rousseau, chefe do principal sindicato de agricultores da França, o FNSEA, à BFM TV no domingo.

Dezenas de milhares de fazendas na França, o maior produtor agrícola da UE, estão em dificuldades financeiras, segundo ele.

Os agricultores franceses temem que um acordo com o Mercosul traga mais carne bovina, frango, açúcar e milho do Brasil e da Argentina, países que, segundo eles, usam pesticidas nas plantações e antibióticos de crescimento no gado que são proibidos na Europa.